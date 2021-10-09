شاهد .. ملكة كابلي في أول ظهور بعد تشوّه شفاهها نتيجة عمليات التجميل.. اتفرج!

انت الان تتابع خبر ملكة كابلي في أول ظهور بعد تشوّه شفاهها نتيجة عمليات التجميل.. اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداولت نشطاء ومصفحات إعلامية مقطع فيديو يظهر الفاشنيستا السعودية ملكة كابلي للمرة الأولى بعد تشوه شفاهها جراء عمليات التجميل.

ووثق الفيديو السعودية كابلي وهي تظهر بعد تشوه شفاهها نتيجة استخدامها لحقن الفيلر بشكل خاطئ.26674085

وروت كابلي معاناتها عبر حسابها الخاص في “سناب شات” وقالت شفاهها أصبحت متحجرة، ويتغيّر شكلها يوميًا”.

وأوضحت أنها تعاني كذلك من تورمات حول الفم.

وعلقت: “شفايفي متحجرة هما مو باينين من الفلتر بس التورم حوالين الشفايف واضح، هما متحجرين ومنملين ما حس فيهم”.

وأضافت :”حتى لما بحط روج ما بحس بش أو بشعر فيهم، لسة الموضوع بياخد شوية وقت”.



وكانت الفاشينيستا السعودية قد اضطرت للاستعانة بطبيب كي تجري عملية جراحية، لمعالجة الخطأ في شفاهها.

وشاركت كابلي مقطع فيديو، عبر حسابها في “سناب شات”، أكدت فيه أنها أجرت “الفيلر” للشفاه، من خلال نوعين.

26674085