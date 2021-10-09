شاهد .. صافيناز توثق صورة فاضحة لتحرش مراهق بصدرها المكشوف.. اتفرج

انت الان تتابع خبر صافيناز توثق صورة فاضحة لتحرش مراهق بصدرها المكشوف.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام، فضحت الراقصة المصرية ​صافيناز​، مراهقا كان يتحرش بها، وينظر إلى صدرها المكشوف بطريقة لافتة، في حفل كانت تحييه،وعلقت على الصورة: "إيه ده بقى".

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وأثارت الصورة الجدل بين المتابعين الذين استنكروا فضح صافيناز لهذا المراهق، ونشر صورته امام الملايين، بينما اتخذ البعض هذه الصورة من باب السخرية، مؤكدين ان جمال صافيناز لا يقاوم حتى من قبل الصغار.

يذكر ان صافيناز قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدةعلى يخت وسط البحر، وأطلت بعدة اطلالات نشرتها على الانستغرام، كما ظهرت ببعض الصور بمايوه أبيض اللون استعرضت فيه جسمها امام المصورين، كما طلبت صافيناز رأي الجمهور باطلالتها فانقسم المتابعون بين معجب بإطلالاتها، وبين من وجه لها انتقادات، وطلبوا منها اختيار ملابس محتشمة خارج نطاق عملها.

صافيناز الراقصة التي تنحدر من اصول روسية، لاقت نجاحا كبيرا في مسيرتها كراقصة شرقية في مصر، حيث اصبحت من راقصات الصف الأول، وتقيم الكثير من الحفلات التي تحييها برقصها الذي يوصف بالجريئ والمثير، بسبب بدلات الرقص المكشوفة التي ترتديها، كما انها حققت ارقاما كبيرة لأعداد المتابعين على حساباتها على مواقع التواصل

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