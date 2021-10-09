شاهد .. اتفرج. نجمة أغنية اسناني واوا في قناة طيور الجنة بعد اختفاءها لسنوات ظهرت وسلبت العقول بجمالها الصارخ الخارج عن المعتاد

انت الان تتابع خبر اتفرج. نجمة أغنية اسناني واوا في قناة طيور الجنة بعد اختفاءها لسنوات ظهرت وسلبت العقول بجمالها الصارخ الخارج عن المعتاد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم النجاح الكبير الذي حققته الطفلة السورية رغد الوزان في قناة "طيور الجنة"، لكنها اختفت فجأة عن الإعلام ​ وعن القناة.

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وحققت رغد حين انطلاقتها في قناة "​طيور الجنة​" نجاحا كبيرا نالت به محبه الجمهور ومتابعي القناة، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها "​أسناني واوا​" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد، اذ اعتبرت انها من أهم الوجوه التي أطلت على القناة حينها.

ونتيجة سؤال الجمهور الدائم عن رغد، افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات قليلة عنها اذعمرها حاليا 19 عاما، وهي متزوجة، وارتدت الحجاب.45370006