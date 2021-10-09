شاهد .. رفضتا بسبب وجود 70 قبلة .. البطلتان الحقيقيتان لـ أبي فوق الشجرة المثير للجدل يكشفان أسرار مثيرة ؟

انت الان تتابع خبر رفضتا بسبب وجود 70 قبلة .. البطلتان الحقيقيتان لـ أبي فوق الشجرة المثير للجدل يكشفان أسرار مثيرة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فيلم أبي فوق الشجرة من إنتاج 1969، من بطولة الفنان الراحل والمطرب التاريخي عبد الحليم حافظ والفنانات نادية لطفي ومرفت أمين، بالاشتراك مع نخبة من الفنانين من ضمنهم الفنان القدير عماد حمدي. الفيلم من تأليف الكاتب إحسان عبد القدوس وإخراج القدير حسين كمال.

48689191

فيلم أبي فوق الشجرة هو واحد من أجرأ الأفلام في فترة إنتاجه، وقد نفسر ذلك نظرًا لعدد المشاهد الجريئة الذي تعدى الحد المعتاد آنذاك بمراحل، وقد لاقى الفيلم الكثير من الاعتراضات حول إنتاجه وإخراجه، وحول عدد المشاهد الجريئة والقبلات التي احتوى عليها الفيلم، فقد كان محط أنظار وإثارة للجدل بين جميع النقاد والجماهير آنذاك.



بالرغم من أن أبطال الفيلم لا يمكننا أن ننساهم، وبالرغم مما تعرضن لها فنانات الفيلم من نقد لاذع، فإن ما لا يعرفه الكثيرون أن بعض الأدوار قد عرضت على فنانات أخريات، لكن منهن من رفضن تلك الأدوار بسبب بعض المشاهد الجريئة والكثير من القبلات الساخنة التي احتوى عليها الفيلم.



مما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان عبد الحليم حافظ قد عرض على الفنانة نجلاء فتحي دور البطولة أمامه بدلًا من الفنانة ميرفت أمين، وقد أدت نجلاء فتحي بعض اللقطات بالفعل لكنها لم تكمله بسبب عرض قدم لها للقيام بدور فيلم أفراح أمام الفنان حسن يوسف. وافقت نجلاء فتحي بينما غضب العندليب وطالبها بفسخ تعاقدها مع المنتج رمسيس نجيب، وعندما رفضت وصل الأمر بينهما إلى القطيعة التي استمرت لسنوات، ولم يصلحا الأمور بينهما إلا بعد وقت قليل من رحيل عبد الحليم حافظ.



رشحت الفنانة زيزي مصطفى لتحل محل نجلاء فتحي، لكن الزواج والسفر مع الزوج قد منعها من الاشتراك في الفيلم؛ لذلك تم ترشيح الفنانة ميرفت أمين ليكون فيلم أبي فوق الشجرة هو نقطة انطلاقها -كما صرحت من قبل- في عالم التمثيل.

اعتذرت الفنانة هند رستم عن الدور الذي عرض عليها في فيلم أبي فوق الشجرة، وهو الدور الذي قامت به الفنانة نادية لطفي فيما بعد. ويأتي سبب الرفض -كما أعربت هند رستم- بأنها قد قامت بدور الراقصة في فيلم شفيقة القبطية قبل أبي فوق الشجرة بفترة قصيرة، وهو ما منعها من أداء دور مقارب.



بالإضافة إلى ذلك، فقد اعترضت على بعض النقاط التي أرادت تعديلها في السيناريو، كما أنها لم ترغب في أداء ذلك العدد من المشاهد التي تحتوي على قبلات، والتي قيل أنها وصلت إلى 70 قبلة تقريبًا، واعترضت على الأجر أيضًا مما لم يحل الخلاف مع شركة صوت الفن ولم تشترك في العمل.48689191