انت الان تتابع خبر ابنة معتصم النهار تقلد نادين نجيم في "صالون زهرة".. ونادين تعلق! اتفرج بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 01:48 مساءً | (خليج الجزيره)

حاولت الطفلة ساندرا ابنة الممثل السوري معتصم النهار تقليد النجمة اللبنانية نادين نجيم في أحد مشاهدها من مسلسل "صالون زهرة"، الذي كانت الحلقة الأخيرة منه ليل الأربعاء.

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ووثق مقطع مصور سريع ساندرا، وهي تقلد طريقة نادين نجيم، في الاحتفال بشكل ساخر بخبر حمل إحدى جاراتها في الحارة، والتي كانت تتعمد إثارة المشاكل معها، نظرا لوقوع زوج الأخيرة في غرام "زهرة".

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين الجمهور، وقال بعضهم إن ساندرا نجحت بتقليد نادين نجيم، مشيرين إلى أنها ستخطو خطوات والدها في التمثيل عندما تكبر.

وقامت نادين نجيم بنشر صورة من فيديو الطفلة عبر الستوري بحسابها على إنستغرام، مبدية إعجابها بها وهي تقلدها، وعلقت: "ياحياتي يا ساندرا ياقلبي.. الله يخليلكن ياها".

ورد معتصم النهار على النجمة اللبنانية بالقول: "والله يخليلك جيوفاني وهيفين حبيبات قلبي".

وكان اسم "صالون زهرة" قد تصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية في عدد من الدول العربية، بعد اختتام الحلقة الأخيرة.

وكانت نهاية المسلسل سعيدة كما أرادها الجمهور، وانتهت بزواج (زهرة) نادين من (أنس) معتصم النهار، حيث أقيم حفل زفافهما في الحي الذي شهد على كل أحداث العمل من حلقته الأولى.

وقال عدد من المتابعين بأن أجواء "صالون زهرة" مألوفة وشارعه مزدحم بشخصيات نقابلها كل يوم وحكايات تلامس الجميع من قريب أو بعيد.

وجمع "صالون زهرة" نادين نجيم ومعتصم مجددًا، بعد أن شكلا ثنائيًا ناجحًا في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان قبل عامين.

وروى العمل الدرامي قصص النساء من خلال هذا المكان الذي يُعتبر الملاذ الآمن للسيدات اللواتي تلجأن إليه، ليس بهدف التجميل فحسب بل لمشاركة همومهّن ومشاكلهّن العاطفية والزوجية أيضا.

ودارت أحداث "صالون زهرة" في إطار رومانسي كوميدي، عن قصص معاصرة للنساء وعلاقاتهن مع الرجال والأصدقاء، كما سلط الضوء في جزء منه على انفجار مرفأ بيروت، والضرر الذي لحق بصالون زهرة.

والمسلسل من إخراج جو بوعيد، وتأليف الكاتبة نادين جابر، وبطولة الفنانين: نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وطوني عيسى، ولين غرة.

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