شاهد .. حكاية القبض على الفنانة الشهيرة ملكة جمال مصر وهي في وضع صادم برفقة شابين داخل سيارة .. تفاصيل صادمة؟

انت الان تتابع خبر حكاية القبض على الفنانة الشهيرة ملكة جمال مصر وهي في وضع صادم برفقة شابين داخل سيارة .. تفاصيل صادمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هي فنانة مصرية، ذات ملامح شرقية جذابة، و"غمازتين" على وجنتيها، حاصلة على لقب ملكة جمال مصر، عشقت التمثيل منذ الصغر ، حيث كانت تشارك في المسرح المدرسي منذ ان كانت طفلة، وحتي بعد أن دخلت الجامعة.

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ولدت الفنانة نيفين مندور عام 1972، كانت بدايته دخول الفن من خلال فيلم "اللي بالي بالك" بدور "فيحاء" مع الفنان محمد سعد، واختفت بعد ذلك لمدة 6 سنوات، ثم عادت بعد ذلك وشاركت في عدد من الاعمال مثل، مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" مع الفنان خالد النبوي، ومسلسل "مطعم تشي توتو"، مع الفنان سمير غانم والراحل فاروق الفيشاوي، وابتعدت بعدهم عن التمثيل.

القبض عليها للمرة الأولى:

وفي عام 2013 صدمت الفنانة نيفين خلال جمهورها ومحبيها بعد أن تم القبض عليها بعد محاولتها الهرب مع شابين داخل سيارة من أحد الأكمنة الأمنية بالإسكندرية، حيث وجدوا معهم "سيجارة حشيش"، وأربع طلقات نارية، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

القبض عليها مرة ثانية:

ولم يمر سوى ثلاث سنوات حتى تم القاء القبض على نيفين مرة اخرى في عام 2016 بتهمة تعاطي المخدرات، وتم الإفراج عنها بضمان محل الإقامة.

آخر ما تم تداوله لها:شغلت الفنانة نيفين مندور منذ أشهر قليلة إهتمام رواد السوشيال ميديا خاصة بعد تداول صورة قديمة لها ظن الجميع إنها أحدث ظهور لها من حفل عيد ميلاد أحد اصدقاءها، لكن مع البحث تم إكتشاف أن الصور قديمة منذ عام 2014.32735110