شاهد .. الفنانه الكويتية شوق الهادي..تتعمد مواصلة استفزاز الجمهور والمتابعين.. والسبب صادم!

انت الان تتابع خبر الفنانه الكويتية شوق الهادي..تتعمد مواصلة استفزاز الجمهور والمتابعين.. والسبب صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة الكويتية شوق الهادي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بإطلالة جريئة.

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وظهرت ​شوق بإطلالة، وهي ترتدي فستاناً بدون أكمام باللون الأسود، ويكشف أجزاء واسعة من منطقة الصدر، والأكتاف.

كما واعتمدت شوق خلال ظهورها وهي تضع ماكياج متوسط، في حين كانت ترتدي بعض الإكسسوارات الخفيفة.



وأثارت الصورة التي نشرتها شوق ردة فعل الجمهور ومتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك بعد اعتمدت شوق نشر صور لها خلال الفترة الأخيرة وهي ترتدي ملابس جريئة.



وعلقت إحدى المتابعات :”ع شنو تحمدي ربك ع النص الثاني المستور من صدرك؟”.

كما وعلقت أخرى :”وين تبي توصلي؟”. فيما قالت إحدى المتابعات :” عندك من نفس القميص الوان”.

وفي وقت سابق، نشرت الهادي صور لها جريئة، ما أثارت غضب الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقبل يومين، أثارت الممثلة شوق المقيمة في الكويت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر فيديو وهي ترقص الرقص العراقي.

وذلك مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز في إحدى المناسبات، حيث ارتدت فستاناً باللون الأحمر ضيق وتميزت قصته بالكتف الواحد.92171171