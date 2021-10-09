شاهد .. عمرها يقترب من 50 عاما : مفاجأة غير متوقعة بشأن رفض نرمين الفقي الزواج حتى الآن .. لن تصدق السبب؟

انت الان تتابع خبر عمرها يقترب من 50 عاما : مفاجأة غير متوقعة بشأن رفض نرمين الفقي الزواج حتى الآن .. لن تصدق السبب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بالرغم من عمرها إلا أن الفنانة المتألقة نرمين الفقي لا تزال تتمتع بنضارة الشباب وكأنها في سن العشرين، الأمر الذي أرجعه البعض إلى عدم زواجها حتى الآن.

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عامًا هو عمر الفنانة الكبيرة نرمين الفقي، ففي يوم الواحد والعشرين من شهر يونيو الماضي احتفلت الفنانة نرمين الفق بعيد ميلادها الـ 49.

وعن رفضها الزواج، انتشرت عشرات القصص والروايات حول الفنانة نرمين الفقي، الامر الذي دفعها للرد على كل تلك القصص المغلوطة

وفي هذا السياق، قالت الفنانة نرمين الفقي ن السبب في عدم الزواج لأن العروض التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها سواء كان من خلال أن يكون العريس غير مناسب لها ولا يصلح زوجا مستقبليا أو أنها تحب شخص ولم تسنح لهم الظروف حتى تكلل العلاقة بالزواج، أو إنها تحب شخص لا يبادلها نفس شعور الحب ذاتها.

كما إنها كشفت أن لديها مواصفات في الرجل التي تريد الزواج منه “فتى احلامها، وتلخصت هذه المواصفات بأنها تريده رجلا بمعنى الكلمة، وأن يكون انسان محترم ولديه وظيفة محترمة، وأن يتمتع بالثقة في نفسه وأيضا الثقة في المرأة التي يحبها ويرتبط بها، وليس ارتباط عن طمع فيها.38304539