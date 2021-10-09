شاهد .. ضهور صارخ. دنيا بطمة تطل مجدداً بـ"مايوه" زهري مثير ورداء شفاف ...اتفرج

انت الان تتابع خبر ضهور صارخ. دنيا بطمة تطل مجدداً بـ"مايوه" زهري مثير ورداء شفاف ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نشرت مجدداً صوراً لها بملابس البحر، الى جانب إطلالتها برداء شفاف بالكامل.

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وشاركت بطمة جمهورها الصور من جزر المالديف، حيث تقضي اجازة بداية الصيف، ما اثار سخط قسماً كبيراً من المتابعين.

وأطلت بطمة في صور عدة على شاطئ البحر بمفردها ومع زوجها المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة الشابة حلا الترك.

واختارت بطمة لون الفوشيا لـ”المايوه”، واللون الأخضر الفستقي لردائها الشفاف القصير الذي وضعته فوق ملابس البحر.

وكانت بطمة أطلت أخيراً بملابس بحر سوداءو بفستان أبيض قصير أيضاً، ما يُظهر انها على ما يبدو بدأت باتباع ازياء أكثر جرأة.

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