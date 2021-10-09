انت الان تتابع خبر اتفرج: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة مالسبب!!! اتفرج رده فعل راغب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 02:08 مساءً | (خليج الجزيره)

صدم الفنان محمد شاكر، ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، الجمهور بهجومه على الفنان المطرب راغب علامة، وذلك خلال لقائه الإعلامي تمام بليق، في برنامج "مع تمام".

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وأكد محمد شاكر على أن راغب علامة تخلى عنهم أثناء أزمة فضل شاكر الأخيرة، وأن تصريحاته لم تكن جيدة، كما أنها لم تكن منضبطة بحقهم، بالإضافة إلى أنها لم تكن صحيحة، وفق (سبوتنيك بالعربي).

وأشار محمد شاكر إلى أن راغب علامة خائف من عودة والده للغناء، وإنه قد يكون فنانا ولديه جمهوره ولكنه ليس "سوبر ستار"، وأن هذه الألقاب هي "كلام فاضي"، وقال: "ويعني أيه سوبر ستار ومنين بيصرفوها"، وطلب محمد شاكر من راغب علامة أن يتصالح مع نفسه أولا.

وتابع" راغب علامة قلقان من عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية، وغلط كتير في حقنا وما عندنا مشكلة نتصالح معه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه، وأغنية اللي باعنا تليق عليه".84618711