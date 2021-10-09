شاهد .. الممثل جمال سليمان يرقص بحالة سكر وانتقادات حادة لفعلته..والجمهور يستغرب فعلته اتفرج!

انت الان تتابع خبر الممثل جمال سليمان يرقص بحالة سكر وانتقادات حادة لفعلته..والجمهور يستغرب فعلته اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

برفقة عدد من النجوم المصريين، شارك الفنان السوري جمال سليمان حضور حفل الفنان الاماراتي حسين الجسمي في أحد فنادق القاهرة، وكان من ضمن الحضور : نادية الجندي وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، وغيرهم.

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وظهر جمال سليمان في احدى مقاطع الفيديو التي كشفت عنها الإعلامية المصرية بوسي شلبي، وهو يرقص على أغنية الشاكي للجسمي، ورجح المتابعون ان جمال سليمان في حالة سكر وهذا ما ظهر من طريقة رقصه وتمايله.

وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو، وتعرض جمال سليمان للكثير من الانتقادات بهذا الفيديو الذي ظهر به يتراقص بحالة غريبة، دون ان يحترم قيمته الفنية، ومآسي شعبه السوري.

قّدم الجسمي بالحفل مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، وردد كلماته مع الفنان، منها: الأغنية الوطنية المصرية "تسلم إيديك"، وأغنية "اسألوا كل الناس"، و"بشرة خير" بالإضافة إلى عدد من أغانيه المميزة منها، بحبك وحشتيني، الطبطبة، وغيرها.

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