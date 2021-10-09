شاهد .. ببكاء شديد طلبت من والدها أن يطلق دلال عبد العزيز ويتزوج هذه الممثله.. أسرار صادمة عن إيمي سمير غانم!

انت الان تتابع خبر ببكاء شديد طلبت من والدها أن يطلق دلال عبد العزيز ويتزوج هذه الممثله.. أسرار صادمة عن إيمي سمير غانم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

روت الفنانة إيمي سمير غانم واقعة طريفة حدثت بينها وبين والدها الفنان الراحل سمير غانم عندما كانت طفلة.



وقالت إيمي سمير غانم في لقاء سابق مع برنامج "حمد شو" أنها طلبت من والدها أن يطلق والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ويتزوج بالفنانة إلهام شاهين.14161063

وأضافت دنيا "كنت وأنا صغيرة كان بابي يعمل مسرحية اسمها بهلول في إسطنبول هو والهام شهين فكانت مامي تتخانق معانا دايماً فكنت أروح لبابي أعيط وأقوله أنا مش فاهمه انت اتجوزتها ليه مكنت اتجوزت الهام شهين وخلاص أهي بيضا وحلوه برضو".



وأكدت إيمي سمير غانم أنها حكت لإلهام شاهين آنذاك وهي تقلبت الكلام مشيرة إلى أنها كانت ترقص معها برفقة شقيقتها دنيا في كواليس المسرحية وعند رجوعم للمنزل تجبرهم والدتهم على النوم ليذهبوا مبكرا للمدرسة



وأوضحت أنها قالت لوالدها "دي فنانة ودي فنانة مخدتش دي ليه" مشيرة إلى أنها عندما كبرت عرفت بأنها لاتستطيع الاستغناء عن أمها وعرفت قيمتها".

وتعيش الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا حاليا ظروفا صعبة منذ وفاة والدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز في 7 من أغسطس الماضي وذلك بعد نحو شهرين ونصف الشهر من وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم في 20 مايو الماضي.

وصدمت الفنانة ، إيمي سمير غانم، جمهورها وأصدقاءها، قبل أيام قليلة برسالة غامضة أثارت قلقهم عليها.



وشاركت الممثلة صورة لوالديها الفنانين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقالت لهما إن "كل لحظة تمر عليها تراهم أمام عينيها وهم يتألمان".



وأردفت لهما أنها وشقيقتها، دنيا سمير غانم، ليس في يدهما حيله لعلاج ألمهما.14161063