شاهد .. رهف القنون تنضم الى موقع محظور وتنشر صورتها المحظورة الى العلن!..اتفرج قبل الحذف

انت الان تتابع خبر رهف القنون تنضم الى موقع محظور وتنشر صورتها المحظورة الى العلن!..اتفرج قبل الحذف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ليست المرة الأولى التي تثير فيها مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي ​رهف القنون​ الجدل بين متابعيها، حيث عمدت إلى نشر صورة وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، وعلقت عليها قائلة :"ودكم تشوفون خواتكم بهاللبس"، وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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من ناحية أخرى أعلنت القنون انضمامها لمنصة "onlyfans" الإباحية والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

متابعوا رهف، وصفوا الصورة بالمقززة، وإنهالو بالتعليقات، التي جاء فيها :"قافة الإباحية الشرق اوسطية متمركزة على سفاح القربىى والاغتصابات العائلية والبيدوفيليا، لا شيء مثير فيها ابدا بل مواضيع مقززة و منفرة"،"عار ان نرى رهف تروج لشيء يشمئز له البدن و كان سبب اغتصاب قصر و اطفال"، "كثر حاجة تزعل هيا عارفة أغلب متابعينها مراهقات وأعمارهم صغيرة ماأدري كيف جاتها الجرأة تروج لشيء خطير مثل هذا ممكن المراهقات يعتبروه أمر عادي وحُرية شخصية"،"رهف استغلت قصة التعنيف واستغلت موقف النساء ضد التعنيف ولما طلعت بدت تظهر افكارها رغم حريتها بتصرفاتها وكيف تعيش لكن افكارها المسمومة ونشر فكرة الاباحية بين الاخوان قذارة منها ومرفوضة".

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