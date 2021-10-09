شاهد .. بينهن أسماء ستصدمك.. 4 فنانات قدمن تنازلات "فادحة" وخلعن ثوب الخجل من أجل الشهرة

انت الان تتابع خبر بينهن أسماء ستصدمك.. 4 فنانات قدمن تنازلات "فادحة" وخلعن ثوب الخجل من أجل الشهرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في الوسط الفني طريقان للوصول إلى المجد والشهرة، أحدهما صعب ومليء بالأشواك والمطبات الصناعية لأنه جهد وصبر وموهبة حقيقية، أما الطريق الآخر فهو مُعبد ومختصر جداً ولا يتطلب كثيرًا من الجهد، ولا حتى موهبة، فكل متطلباته استعداد الفنان لعمل أي شيء في أي وقت، ويلغي من قاموسه كلمة خط أحمر.

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تقديم بعض الفنانات تنازلات للوصول إلى الشهرة بسرعة كثير منهن ينكر ذلك، وقليلات يعترفن ليكن صريحات مع أنفسهن.

الفنانة وفاء عامر ببعض الصراحة اعترفت أنها قدمت تنازلات في بداية مشوارها حينما لجأت إلى أدوار الإغراء طمعاً بالمال والشهرة، حيث كشفت أنها كانت في حاجة للمال ومن ثم وافقت على تقديم تلك الأدوار.

وذكر موقع "أنا زهرة" أن الفنانة منة شلبي قالت إنها قدمت عدداً من المشاهد الجريئة في فيلم "الساحر" مما جعل والدتها تصرخ عندما شاهدت الفيلم.

بينما أكدت سمية الخشاب أنها قدمت تنازلات بتعاونها مع المخرج خالد يوسف في فيلمي "حين ميسرة" و "الريس عمر حرب"، إلا أنها أعلنت أنها لن تتعامل مع خالد يوسف مجدداً بناء على رغبة جمهورها.

وكذلك الفنانة التونسية هند صبري قدمت فيلم "مذكرات مراهقة" مع المخرجة إيناس الدغيدي وكان الفيلم جواز مرورها إلى الجمهور إلا أنه أثار جدلاً واسعاً فقررت من بعده التوقف عن تقديم الإغراء20294065