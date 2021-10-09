انت الان تتابع خبر والدة نور الغندور تخطف الأنظار بجمالها.. بدت وكأنها شقيقتها! اتفرج الفرق بينهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 04:46 مساءً | (خليج الجزيره)

خطفت والدة الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور الأنظار في عيد ميلادها والذي أقيم بأجواء عائلية، حيث شاركت نور للمرة الأولى صورة واضحة لوالديها، مرفقة برسالة معايدة مميزة، إلا أن الجمهور توقف عند الشبه الكبير بين نور ووالدتها التي بدت وكأنها شقيقتها.

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع نور وإطلالة والدتها، معبرين عن دهشتهم بكونها ما تزال تبدو شابة، كما أشادوا بجمالها اللافت وملامحها الجذابة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها نور الغندور عن صور والديها بوضوح على إنستغرام، بينما كانت قد أطلت قبل فترة بصور مع شقيقها الأول الذي شبهه الجمهور بالنجم محمد رمضان، كذلك احتفلت قبل أيام قليلة بعيد ميلاد شقيقها الأصغر وظهرت برفقته بصور عائلية إلى جانب شقيقتها الصغرى.

وأطلت الفنانة عبر حسابها في إنستغرام بمجموعة لقطات لها بصحبة شقيقها، أثناء تواجدهما في أحد الأماكن السياحية في مصر، وظهرت وهي ترتدي بلوزة ذهبية بالشراشيب ونسقتها مع نظارات غريبة الشكل. كذلك أطل شقيقها عمر بنظارات شمسية، وارتدى قميصًا صيفيًا ملونًا مطبعًا بالرسومات، والتقط الثنائي العديد من الصور المبهجة لهما.

وفي سياق آخر، كانت قد زعمت صفحات فنية وحسابات مختصة بأخبار المشاهير مؤخرًا، خطوبة الفنانة نور الغندور، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ خطوبتها على نطاق واسع، لكن مصادر مقربة منها نفت ذلك.

وشاركت نور الغندور محبيها على موقع "إنستغرام"، والذين يصل عددهم لأكثر من 5.5 مليون متابع، لمحات من إجازتها في جزر المالديف، قبل مدة، ومقاطع فيديو لنشاطاتها، مثل السباحة وتناول الفطور وسط مياه البحر.

من جانبها تأخذ نور الغندور حاليا استراحة فنية في مصر؛ إذ لم تعلن إلى الآن عن المشاركة في أي أعمال فنية جديدة، بينما كان آخر أعمالها "دفعة بيروت" للكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي، وضم العمل مجموعة من الممثلين الخليجيين والعرب، من أبرزهم فاطمة الصفي، وعلي كاكولي، وحمد أشكناني، ولولوة الملا، ونور الغندور، وروان مهدي، ومهند الحمدي.

يذكر أن الممثلة نور الغندور تحمل الجنسية المصرية وتعيش منذ سنوات في الكويت، وبدأت شهرتها في التمثيل باللهجة الكويتية.

مؤخرا حازت على عدة أوسمة بسبب نجاح مسلسلها الشهير "جمان" ومسلسل "دفعة بيروت".

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