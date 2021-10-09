شاهد .. فضيحة مدوية تنهي نجومية هاندا أرتشيل بطلة "أنت اطرق بابي" وتسريب فيديو صادم!...اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية تنهي نجومية هاندا أرتشيل بطلة "أنت اطرق بابي" وتسريب فيديو صادم!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تسببت خمس عمليات تجميل، في ورطة كبرى للممثلة التركية هاندا أرتشيل البالغة من العمر 27 عاماً بعد حصولها على لقب قائمة أجمل امرأة في العالم لعام 2021.

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وحازت نجمة مسلسل "أنت اطرق بابي" هاندا أرتشيل على لقب أجمل امرأة في العالم من قِبَل مجلة Glamour العالمية، لكن يعتقد كثيرون أن هاندا لم تستحق هذا اللقب عن جدارة، وذلك بسبب كثرة عمليات التجميل التي خضعت لها.

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وتعرّضت هاندا لهجوم واتّهامات بسبب خضوعها لكثير من عمليّات التجميل، إذ رأى البعض أنّ جمالها ليس طبيعيّاً، فيما استعان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من صورها القديمة ومقاطع الفيديو لإثبات أنّها أجرت كثيراً من عمليّات التجميل للوصول إلى هذه النتيجة.42296405