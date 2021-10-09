شاهد .. صافيناز تثير الجدل بصورها.. حركات إيحائية بالمايوه مع الأناناس

انت الان تتابع خبر صافيناز تثير الجدل بصورها.. حركات إيحائية بالمايوه مع الأناناس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للراقصة المصرية ​صافيناز​، أثناء تواجدها على أحد الشواطئ.

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العديد من متابعي صافيناز إعتبروا الصور إيحائية، خاصة مع ظهورها وهي ترتدي مايوه زهري اللون، الذي أظهر حجم صدرها الكبير كما وصفه البعض، كما حاولوا إكتشاف الرابط بين صورها و "الأناناس"، فمنهم من إعتبر أنها تقوم بتصوير حملة دعائية، ومنهم من أكد أن لا سبب لهذا الأمر سوا لفت الأنظار.

الجدير بالذكر، أن صورة لـ صافيناز كانت قد إنتشرت مؤخراً وظهرت ببدلة الرقص وقد كان واضحاً ان هذه الصورة التقطت قبل عملية تجميل أنفها، اذ بدا أكبر مما هو عليه اليوم، كما ان أسنانها لم تكن بيضاء مثلما هي اليوم78949451