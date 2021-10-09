شاهد .. من دون عمليات التجميل صورة قديمة لـ ياسمين صبري.. وتكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها(صورة)

انت الان تتابع خبر من دون عمليات التجميل صورة قديمة لـ ياسمين صبري.. وتكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين صبري مقارنة بين شكلها الحالى وقبل 6 سنوات .

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وظهرت ياسمين صبري صورة بشكلها الحالي وبشكلها قبل 6 سنوات وتحديدا في أحد المسلسلات التي شاركت فيهم عام 2015 .

وبدت ياسمين صبري في صبري جميلة جداً فهي تمتلك جمالا طبيعياً وملامحها جذابة الا انها قامت ببعض التعديلات التجميلية مثل الاهتمام بنضارة وجهها وتجميل اسنانها .

هي ممثلة مصرية مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

كما واختيرت ياسميـن صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012. صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.

في أبريل 2020 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط. وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب. وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.15545991