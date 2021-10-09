شاهد .. الرمادي هيأكل منك حته ..نسرين طافش تتعدى المحظور وتثير الجدل بظهورها ترتدي بلوزه من دون بنطال(اتفرج)

انت الان تتابع خبر الرمادي هيأكل منك حته ..نسرين طافش تتعدى المحظور وتثير الجدل بظهورها ترتدي بلوزه من دون بنطال(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا جديدة لها في أحدث إطلالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

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وظهرت الفنانة طافش، في الصورة بلوك بسيط وارتدت بلوزة على شكل فستان قصير باللون الرمادي، وعليه رسومات أبطال ديزني الشهيرة

وعلقت على الصورة كاتبة: “حين لا تحب المكان استبدله حين يؤذيك الأشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط أقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا”

كما ويذكر أن نسـرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح” مع النجم المصري حمادة هلال .

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان،

محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.98027556