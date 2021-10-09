شاهد .. باجراء اطلالة على الآطلاق.. سيرين عبد النور تصدم متابعيها بظهورها بالمايوه برفقة زوجها وتمنع التعليقات.. اتفرج

انت الان تتابع خبر باجراء اطلالة على الآطلاق.. سيرين عبد النور تصدم متابعيها بظهورها بالمايوه برفقة زوجها وتمنع التعليقات.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صوراً لها برفقة عائلتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

10269918

وإرتدت سيرين وعائلتها زي سباحة أصفر اللون، وصدمت المتابعين بارتدائها مايوه وغطته بالزي الأصفر.

وكتبت تعليقاً على الصورة أعربت عن فرحتها فيه قائلة: "أفضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني فرحتي بهالدني".

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين وكان لافتاً أن سيرين منعت التعليقات على هذا المنشور.

وكانت اثارت عبد النور جدلا كبيرا بمنشورها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، والذي تحدثت فيه عن "إنفصام الشخصية"، اذ كتبت: "بعض الأشخاص في عالمِنا يُعانون شَكلاً مِنْ أشكال إنفصام الشخصية، يَقولون أشياء رائِعة ويَفعلون أشياء مُروعة !!".

10269918