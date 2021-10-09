انت الان تتابع خبر الفنانة ’’اصالة نصري‘‘ تستغني عن زوجها وتقرر الغاء حفل الزفاف بعد حدوث هذه المصيبة الصاعقة معها ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 06:17 مساءً | (خليج الجزيره)

لا يزال خبر زواج المطربة السورية أصالة نصري حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد إعلانها خبر زواجها من فائق حسن وهو شاعر غنائى عراقى الجنسية، وقد إشتعلت وسائل التواصل الإجتماعى بتداول خبر زواجها حيث أقدم العديد من نجوم الفن على التهنئة وإرسال المباركات، وخلال الساعات الماضية انتشر خبر حول المطربة أصالة نصري حول قرارها بقطع شهر العسل مع زوجها فائق حسن والعودة إلى مصر.39315319

وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم أخر أخبار الفنانة السورية أصالة نصري.

أصالة نصري تقطع إجازة شهر العسل وتعود إلى مصر

قررت الفنانة أصالة قطع إجازة شهر العسل وذلك لحضور افتتاح مطعم ابنها خالد الذهبى ابن زوجها السابق أيمن الذهبى، حيث قام ابنها بدعوة العديد من المشاهير ونجوم الفن لحضور افتتاح المطعم، وفى تصريح سابق لبرنامج “et بالعربي” قال إنه يحلم منذ فترة بافتتاح مطعم يطلق عليه إسم صولا على إسم برنامج والدته السابق.

ومنذ أيام أعلنت أصالة عن خبر زواجها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام” حيث قالت “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا، وكلّ شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه مثل ما تمنيته دائماً وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معاً نبدأ وكأننا نولد للتو.

نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، وأشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي، وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي”.

وتابعت في كلماتها لزوجها: “للغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي “فائق حسن” كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد، ولأوّل مرّة أعلن أمام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي وبتمنّى لنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكرة القريب والبعيد قصّة حلوة وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامة ما يكون فيها لحظة وجع عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا مثلها”.

نبذة عن حياة أصالة نصري الشخصية

كانت المطربة السورية أصالة نصري متزوجة أيمن الذهبي وهو رجل أعمال، حيث أنجبت منه خالد وشام ثم انفصلت عنه عام 2005، وبعدها تزوجت من المخرج المصرى طارق العريان وقد أنجبت توأم وهم على وآدم، وقد وقع الانفصال فى عام 2020 بعد زواج استمر 14 عام، وخلال الفترة الماضية قد انتشرت أخبار حول زواجها من نائب برلمانى مصرى حيث فى شهر يوليو تم الانفصال، وحاليا تقضي إجازة شهر العسل مع زوجها الرابع فائق الحسن39315319