انت الان تتابع خبر رولا يموت تعيش دور الجلاد بدون ملابس والجمهور مصدوم من فعلها الجريء!! .اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 06:24 مساءً | (خليج الجزيره)

صدمت العارضة اللبنانية رولا يموت شقيقة الفنانة هيفاء وهبي المتابعين بإطلالة جديدة بدون ملابسها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صور جديدة من أخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة شبه عارية مرتدية ملابس السباحة مكشوفة الصدر والارجل باللون الاسود والذهبي ممسكة عصا بيدها اليسرى زادت من غرابة الصورة.

وظهرت رولا يموت في الصورة شبه عارية، الأمر الذي أحدث ضجّةً كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنّ رولا دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها.

من جهة أخرى ، اطلت اللبنانية رولا يموت قبل عدة ايام الى جانب المطرب شربل نرشي في إحدى حفلاته الاخيرة

الجدير بالذكر ان العارضة رولا يموت ، هي الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية رولا يموت ، بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 وقدمت عدة اغاني استعراضية عبر قناتها الخاصة على منصة اليوتيوب ، حيث يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من نصف مليون متابع.

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