انت الان تتابع خبر نجم باب الحارة يصدم الجمهور بتغيير ملامحه..اتفرج كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 07:41 مساءً | (خليج الجزيره)

صدم طفل باب الحارة الجمهور بعد ظهوره وقد تغيرت ملامحه كثيراً حيث أصبح شاباً وسيماً واللافت أنه ابن ممثل سوري شهير.

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ديبو” طفل باب الحارة الذي لعب دور ابن شقيقة “أبو حاتم” لفت الأنظار إليه بتغير ملامحه حيث أصبح شاباً وسيماً جداً.

وما لا يعرفه البعض أن عمر هو ابن الممثل السوري سامر المصري وشارك معه في المسلسل الذي حقق جماهيرية واسعة في العالم العربي.

الجدير بالذكر ان الفنان السوري سامر المصري يشارك في مسلسل جديد مقتبس من آخر تركي تحت عنوان “جرائم صغيرة” بعد نجاح مسلسلي “عالحلوة والمرة” و “عروس بيروت”.

ستتضمن قصة المسلسل حول 4 فتيات وستدور القصة بفتيات تربطهن صداقة قوة لكن حدث مفاجئ يفرّق بينهنّ

إحدى الفتيات تعود الى بلدتها بعد ان أصبحت طبيبة وتلتقي بالفتيات ليتم نبش جريمة قديمة يتورط فيها شرطي ويزج اسم الفتيات الأربعة بها

ويشارك في المسلسل إلى جانب سامر كل من النجوم كاريس بشار وديما قندلفت وندى أبو فرحات ومن المتوقع أن يبدأ تصويره قريباً.

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