شاهد .. هل تذكرون سارة زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الخادش اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها بجرأة شديدة.

انت الان تتابع خبر هل تذكرون سارة زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الخادش اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها بجرأة شديدة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة باب الحارة الشهيرة ’’سارة’’ المعروفة بدورها المميز ، زوجة ”العكيد معتز” ، الفنانة السوريةنشرت نجمة باب الحارة الشهيرة ’’سارة’’ المعروفة بدورها المميز ، زوجة ”العكيد معتز” ، الفنانة السورية "كندا حنا" ، مجموعة صور حديثة عبر صفحتها على الانستجرام بدت فيها مختلفة كلياً بستايل جديد ولكنه يناسبها كثيرا ، ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن .

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حيث ظهرت الفنانة كندا حنا ، بالصور وهي تشبه ممثلات هوليوود السمراوات الجميلات بشعرها الكيرلي ومكياجها الساحر والداكن.

وارتدت الفنانة "كندا حنا" فستان ناعم جدا ، باللون الزهر البارد مكشوف الصدر والتقطت الصورة بعفوية.

وارفقت الفنانة كيندا حنا صورها بتعليق قالت فيه: "كيف عم تقضوا الوقت بالحجر الصحي، يومي بيمرق بسرعة مع الفارس والكتاكيت بين رياضة ومدرسة اون لاين لعب أفلام، ومبارح قررت اعمل مكياج وشعر وغير جو بالبيت وقلت بمسي عليكن".

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