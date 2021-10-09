شاهد .. تامر حسني بموقف محرج للغاية بعد ظهور بسمة بوسيل بدون ملابسها الداخلية ...اتفرج

انت الان تتابع خبر تامر حسني بموقف محرج للغاية بعد ظهور بسمة بوسيل بدون ملابسها الداخلية ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت زوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل وهي ترقص بملابس جريئة في احد الحفلات ، الامر الذي عرضها وزوجها الفنان تامر حسني لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية.

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حيث نشرت بسمة بوسيل صورتها بملابس جريئة مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام من حفل فرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas الذي أقيم في الأهرامات.

وقد ظهرت وهي ترتدي “جمبسوت” ضيقًا باللون الأسود مع فتحات من ناحية الكتف والظهر، وعلقت على إطلالتها: “كوني الأصل لا التقليد” واضافت: “عشت لحظات لا تنسى في حفل Black Eyed Peas”.

وحظيت إطلالتها، بتفاعل واسع بين الجمهور فور تداولها على الحسابات الفنية، عبر السوشال ميديا، وسط ردود فعل متباينة بين المنتقدة، والمتغزلة بها.

و كانت بسمة بوسيل قد نفت الانفصال ، وكذلك زوجها تامر حسني، نفى الزواج الأخير عرفيًا من فنانة صاعدة، تُدعى يارا السكري.

كما نشرت عبر حسابهاالشخصي على تطبيق الانستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص المصورة " الستوري "نافية الاخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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