شاهد .. اتفرج .. ميس حمدان تثير الجدل بوصلة رقص ساخنة وإيحاءات مثيرة: أتحدى جوهرة مع فرق التضاريس

انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميس حمدان تثير الجدل بوصلة رقص ساخنة وإيحاءات مثيرة: أتحدى جوهرة مع فرق التضاريس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ميس حمدان تثير الجدل بوصلة رقص ساخنة وإيحاءات مثيرة:" أتحدى جوهرة مع فرق التضاريس".اتفرج والان مع التفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس في وق'ت قياسي تصدرت الفنانة ميس حمدان، تريند مؤشر البحث جوجل بسبب مقطع فيديو نشرته على حسابها على موقع إنستجرام.

وظهرت ميس حمدان في الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة وغضب بين النشطاء ما دفعها لحذفه لاحقا، وهى ترقص بشكل مثير وبطن مكشوف وتؤدي بإيحاءات مثيرةوعلقت ميس حمدان

على الفيديو وكتبت: “لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسدّ مكانها”، ولكن يبدو أنها لم تتوقع حجم الهجوم الذي تعرضت له مما دفعها لحذفه بعد ساعات قليلة من نشره.

https://www.instagram.com/reel/CUZ5NurjUqO/?utm_medium=copy_link

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر بها ميس مقاطع فيديو لها وهي ترقص، فقد سبق وأن نشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله، وهى ترقص مع أبناء أشقائها الصغار، موكدة حرصها على تعليمهم الرقص.94168187