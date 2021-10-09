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شاهد .. الاسطوره محمد رمضان.. برفقة زوجته بمقطع حميمي داخل حمام السباحة (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشر الفنان المصري الشهير محمد رمضان فيديو مع زوجته أثناء السباحة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

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وظهر في الفيديو   محمد رمضان في أحضان زوجته داخل بركة السباحة أثناء تقبيله زوجته .

 

كما ونشر رمضان بعض المقاطع من اجازته الصيفية في منزله الصيفي بالمارينا .

 

ويتابع محمد رمضان أكثر من ١٨ مليون متابع على حسابه في إنستغرام .

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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