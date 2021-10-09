اتفرج – هنادي مهنا: أحمد خالد صالح عبقري

شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا: أحمد خالد صالح عبقري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة هنادي مهنا :” ان زوجها الفنان أحمد خالد صالح ممثل موهوب وتعتبره أفضل من كثير من الفنانين الذين امتهنوا هذه المهنة لأعوام كثيرة “.

واكدت أن لديه العديد من المواهب التي لم يكتشفها أحد بعد فيه، حيث تتنبأ له بالعديد من النجاحات القادمة.

وتعيش هنادي مهنا حالة من السعادة بسبب نجاح حكاية من غير ضمان من مسلسل إلا أنا، مشيرة إلى أنها تفاجأت بتحقيق الحكاية مشاهدات كثيرة لتصل إلى الترند في أعلى التعليقات والمناقشات على السوشيال ميديا.

وأشادت بدور زوجها أحمد خالد صالح في مسلسل أنصاف المجانين معلقة: “والله لا أتحدث عن أحمد صالح لأنه زوجي ولكن أحمد ممثل من العيار الثقيل وله بصمة مختلفة”.

وتابعت أن دوره كان مختلفاً ومميزاً وسعدت باختياره له، ولفتت إلى أن سعادتها كانت شديدة بعد ردودأفعال الجمهور تجاه المسلسل والذي أصبح ترند على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت زوجها بـ “العبقري”، قائلة: “أحبه في كل حاجة عملها، إذ إنه بالنسبة لي هو ليس ممثلاً شاباً أو صاعداً بل (ممثل ونقطة)…كان عبقرياً في مسلسل أنصاف مجانين، عمل دور عالمي”.

بينما رفضت هنادي مهنا الربط بين حياتها الشخصية وأعمالها الفنية التي تقدمها واعتبار الجمهور أنها تعكس واقع تعيشه.