شاهد .. فنانات انفصلن عن أزواجهن بسبب "خنجر الخيانة".. أبرزهن بوسي ورانيا يوسف!

انت الان تتابع خبر فنانات انفصلن عن أزواجهن بسبب "خنجر الخيانة".. أبرزهن بوسي ورانيا يوسف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تسلم الكثير من الفنانات وجميلات الشاشة من خيانة أزواجهن لهن، على الرغم من جمالهن واهتمامهن بأناقتهن، وعلى الرغم من كونهن فتيات أحلام لملايين من الرجال بحكم شهرتهن.



ولم تعترف الكثيرات منهن بالخيانة، ولم يفصحن عن ذلك وبقي الأمر سرًا، ولكن بعضهن امتلكن الجرأة على الإعلان عن انفصالهن، ونجد العديد من النماذج التي أعلنت سبب انفصالهن وإنهاء حياتهن الزوجية بسبب خيانة أزواجهن لهن.14358205

وكانت آخر من تحدثت وأفصحت عن ذلك الفنانة سماح أنور، حيث قالت في حديثها لبرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إن انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الوحيد "أدهم"، كان بسبب الخيانة.



ومن بين قصص الخيانة في الوطن العربي خيانة الفنان السوري تيم حسن لزوجته الفنانة ديما بياعة، والتي أصرت على الطلاق منه بعدما علمت بالخيانة، وبعدما اعترف لها زوجها بذلك، والذي حاول كثيراً الصلح بينهما والاستمرار في حياتهما الزوجية، إلا أنها رفضت وأصرت على الطلاق منه.



وقالت "ديما" للإعلامي اللبناني "نيشان"، في برنامجه المذاع على شاشة "الحياة"، إنها اكتشفت خيانته لها بشكل مفاجئ، عندما تلقت رسالة من شخص مجهول، أخبرها فيها بوجود علاقة بين

تيم وصديقتها الفنانة نسرين طافش، وأكدت "ديما" أن تيم اعترف لها بخيانته بعد أن واجهته بالأمر، وأوضح لها وقتها أن نسرين كانت ترسل له رسائل وتجمعهما علاقة عاطفية، وتابعت "قال لي في النهاية هي حدا قطع".

وعانت الفنانة سمية الألفي هي الأخرى من الخيانات المتكررة لزوجها الفنان فاروق الفيشاوي، وعلاقاته النسائية السابقة، وتحملت ذلك لمدة 16 عامًا من عمر الحياة الزوجية لهما.



وقالت "الألفي"، في برنامج "فحص شامل"، المذاع على قناة "الحياة"، إنها كانت تغفر له خياناته المتكررة بسبب حبها الشديد له، إلى جانب كونها "تتفهم ضعفه أمام النساء"، إلا أنها في النهاية لم تتحمل وطلبت الانفصال النهائي عنه.

ولم تفلت الفنانة غادة عبدالرازق من تجربة خيانة زوجها الإعلامي محمد فودة لها، واعترفت بذلك في أكثر من برنامج، وبعدها انفصلت عن زوجها بسبب ذلك.



الأمر ذاته تكرر مع الفنانة رانيا يوسف، التي لم تسلم من تجرع كأس الخيانة، حيث قالت في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إنها تعرضت للخيانة ثلاث مرات في حياتها، بينها مرتان قبل الزواج، ومرة أخرى أثناء زواجها.



كما عانت الفنانة بوسي من خيانة زوجها لها، وبعد استمرار المشكلات بينهما انفصلت بوسى عن زوجها، وقد تحدثت "بوسي" في أكثر من لقاء عن خيانة زوجها لها.



كما مرت الراقصة دينا بتجربة الخيانة الزوجية، وقالت في حوارها مع راغدة شلهوب على قناة "الحياة"، إنها أصرت على الطلاق من زوجها بعد خيانته لها.

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