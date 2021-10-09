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شوفوا مين هو الراجل الوحيد اللي ملى عين سما المصري !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 08:45 مساءً | (خليج الجزيره)

حلت الراقصة سما المصري، مساء أمس، ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها “قطعوا الرجالة” والتي دعتها “شلهوب” تُقارن بين المشاهير لتختار فتى أحلامها.

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وفضلت المصري، الراحل فريد شوقي على العديد من المشاهير كان أبرزهم فان ديزل، وأحمد عز، والمطرب هاني شاكر، قائلة: “مش بحب الراجل الحلو ولا الرومانسي أوي عشان كده أفضل فريد شوقي”.

 

 

وبمقارنة “شوقي” مع اللاعب محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول، اختارت سما، صلاح بكونه فتى أحلامها، قائلة: “فتى أحلام كل البنات”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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