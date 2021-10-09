اتفرج – نادين نجيم تقرر الابتعاد عن الأضواء بعد نجاح مسلسل صالون زهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تقرر الابتعاد عن الأضواء بعد نجاح مسلسل صالون زهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الابتعاد عن الأضواء ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد نجاح مسلسل صالون زهرة.

كما عبرت نادين نجيم عن شكرها إلى لمي الصباح من فريق إنتاج المسلسل مؤكدة أنها ستشتاق إلى العمل معها بعد أن أعلنت أنها لن تشارك في موسم دراما رمضان 2022.

و كشفت عن سعادتها بنجاح مسلسل صالون زهرة والذي انتهى عرضه منذ يومان على منصة اتفرج VIP، موجهة الشكر للجمهور على التفاعل معه وأعلنت ابتعادها عن الأضواء لفترة.

وقالت نادين نجيم في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام إن تفاعل الجمهور مع مسلسل صالون زهرة سبب لها طاقة إيجابية، متابعة: “أعطيتوني طاقة حلوة”.

ووجهت نادين نجيم الشكر لطاقم العمل معها في المسلسل وللمخرج جو بوعيد بعد النجاح الذي حققه المسلسل، قائلة: “وبدي قول للكل ولكل فريق العمل وأصحابي ورفقاتي الممثلين مبروك النجاح وراح اشتاق لكم كتير، وأكيد الشكر لكابتن العمل المجنون، وعلى قد ما كنا نتعب كنا نضحك “جو بوعيد” شكراً لأنك استنزفت كل طاقتي، كنا نسميه هتلر العمل، جو أنا بحبك كتير وميرسي كتير على كل شيء”.

يذكر أنه تصدّر وسم النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ومسلسلها الجديد “صالون زهرة” قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية .