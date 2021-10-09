اتفرج – حقيقة إلغاء حلقة برنامج لـ سعد لمجرد

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء حلقة برنامج لـ سعد لمجرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت تفاصيل جديدة بشأن إلغاء حلقة سعد المجرد في برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة، و تصدر هاشتاج “مش عايزين سعد لمجرد في مصر” مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير أعمال سعد لمجرد أن عدم عرض حلقة سهرانين يعود إلى قرار اتخذته إدارة القناة مبدياً تعجبه من الضجة المثارة حول الحلقة قبل عرضها.

وعلق مدير أعمال الفنان المغربي قائلاً: “إذا كانت كل هذه الضجة قد أثيرت ولم يعرض اللقاء بعد، فما بالكم من حجم التفاعل الذي سيحدث بعد عرض الحلقة، ونحن في هذه المناسبة نشكر جمهور سعد على كل هذه المحبة”.

وأشار رضوان بوزيد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أنهم سعداء بقرار التأجيل خاصة أن تاريخ الحلقة صادف الاحتفال بذكري نصر 6 أكتوبر في مصر التي أعلن سعد لمجرد اعتزازه بها وفخره من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن موعد عرض الحلقة أمر يعود لقرار القناة، متابعاً:”الموعد الجديد لعرض حلقة سعد لمجرد في سهرانين هو بيد القناة، ونحن بانتظار أن تطلعنا الإدارة على الموعد الجديد في أقرب وقت ممكن”.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اطلقوا وسم “هاشتاج” يحمل شعارًا بالعامية المصرية “مش عاوزين سعد لمجرد في مصر”؟

جاء ذلك بعد أن تم الإعلان عن استضافة الفنان سعد لمجر، في أحد البرامج التلفزيونية في مصر، وهو الأمر الذي “استفز” المتابعين الذين أعربوا عن رفضهم استقبال “مغتصب” في مصر .

وتم حذف الإعلان بشكل مفاجئ من منصات القناة، وبرنامج “سهرانين” على مواقع التواصل الاجتماعي .