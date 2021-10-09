شاهد .. طلبت من والدها أن يطلق دلال عبد العزيز.. أسرار صادمة عن إيمي سمير غانم

انت الان تتابع خبر طلبت من والدها أن يطلق دلال عبد العزيز.. أسرار صادمة عن إيمي سمير غانم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - روت الفنانة إيمي سمير غانم واقعة طريفة حدثت بينها وبين والدها الفنان الراحل سمير غانم عندما كانت طفلة.

23451749

وقالت إيمي سمير غانم في لقاء سابق مع برنامج "حمد شو" أنها طلبت من والدها أن يطلق والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ويتزوج بالفنانة إلهام شاهين.وأضافت دنيا "كنت وأنا صغيرة كان بابي يعمل مسرحية اسمها بهلول في إسطنبول هو والهام شهين فكانت مامي تتخانق معانا دايماً فكنت أروح لبابي أعيط وأقوله أنا مش فاهمه انت اتجوزتها ليه مكنت اتجوزت الهام شهين وخلاص أهي بيضا وحلوه برضو".

وأكدت إيمي سمير غانم أنها حكت لإلهام شاهين آنذاك وهي تقلبت الكلام مشيرة إلى أنها كانت ترقص معها برفقة شقيقتها دنيا في كواليس المسرحية وعند رجوعم للمنزل تجبرهم والدتهم على النوم ليذهبوا مبكرا للمدرسة.

وأوضحت أنها قالت لوالدها "دي فنانة ودي فنانة مخدتش دي ليه" مشيرة إلى أنها عندما كبرت عرفت بأنها لاتستطيع الاستغناء عن أمها وعرفت قيمتها".وأردفت لهما أنها وشقيقتها، دنيا سمير غانم، ليس في يدهما حيله لعلاج ألمهما.

كما أكدت إيمي سمير غانم في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن حالتها أصبحت أسوأ مما قبل، وطلبت من كافة متابعيها وأصدقائها الدعاء لها بـ"مزيد من الصبر، بعدما جربت كل شيء، ولكنها لا تهدأ نفسيا رغما عن هذا، وحمد لله تعالى على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء".

وكانت إيمي سمير غانم عبرت عن حزنها العميق لرحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز من خلال منشورات لها على "إنستغرام".

وكان من بين تلك المنشورات رسالة مؤثرة وجهتها إلى والديها الشهر الماضي، والتي أكدت لهما فيها أنها تعتبرهما "مسافرين يصوروا أحد الأعمال الفنية وسيعودون حتى تراهم مرة أخرى".

وتوفي الفنان الكوميدي المصري، سمير غانم، في مايو/ أيار الماضي، بينما رحلت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أن خاضا صراعا ضد فيروس كورونا.23451749