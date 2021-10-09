انت الان تتابع خبر عريس نادين نجيم الجديد..اتفرج من هو !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 09:24 مساءً | (خليج الجزيره)

تحول زفاف نادين نجيم إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن انتشرت صور من الزواج حيث كانت هوية العريس صادمة للجميع وغير متوقعة

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زفاف نادين نجيم الذي شهدته الحلقة الأخيرة من مسلسل صالون زهرة فاجأ الجميع بهوية العريس التي كان ينتظر الجميع أن تكون يوسف الذي يقوم بدوره طوني عيسى.

الصورة التي انتشرت قبل عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل جعلت الكثيرون يظنون أنها ستترك أنس الذي يقوم بدوره معتصم النهار وتعود إلى يوسف.

لكن الحلقة كانت مفاجئة حيث شهدت زفاف نادين ومعتصم بعد الكثير من المشاكل وهذا الأمر لم يكن يتوقعه العديد من المشاهدين وظنوا أنها لن تسامحه بعدما أخفى عنها حقيقة عمله.

الجدير بالذكر ان الفنانة نادين نجيم تالقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان السوري قصي خولي بمسلسل " 2020 " وتصدر عملها الدرامي أعلى عدد مشاهدات خلال شهر رمضان هذا العام وصنفت كأفضل ممثلة لمسلسل 2020 برفقة قصي خولي في مهرجان الموريكس دور.

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