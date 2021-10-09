شاهد .. اغراء قاتل. صافيناز تتجاوز المألوف بحركات مثيرة للسان وتستعرض مؤخرتها بـ « المايوه» لأول مرة | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر اغراء قاتل. صافيناز تتجاوز المألوف بحركات مثيرة للسان وتستعرض مؤخرتها بـ « المايوه» لأول مرة | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد صدمت الراقصة ​صافيناز​ متابعيها بأحدث صور لها نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جريئة على البحر بالمايوه مستعرضة جسدها حسبما علق المتابعين وفقا لما نشره موقع الفن.

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وتداول الصور عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومنهم من إعتبر أن صورها مخلة للآداب ومنهم من مدحها ووصفها بالجميلة والمثيرة.

وكانت صافيناز قد شاركت مؤخراً مع متابعيها صوراً وهي ترتدي حمالة صدر وشورت قصير جداً، حيث أبرزت مفاتنها وهي تشرب القهوة.

المتابعون إنهالوا على صافيناز بالتعليقات، وتوجهوا لها بالسؤال عن سبب إرتدائها هذه الملابس وعرضها لهم، مشيرين إلى أنها دائماً ما تحاول لفت الأنظار من خلال إطلالاتها المثيرة.

صافيناز تستعرض صدرها وتضع فيه وردة

نشرت الراقصة صافيناز صورة جريئة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت صافيناز بالصورة بزي الرقص واضعةً وردة في صدرها ما أثار غضب المتابعين الذين إتهموها بالقيام بإيحاءات جنسية غير لائقة ومخلة للآداب العامة، فيما أثنى البعض على جمالها وخفة ظلها.

حركات صافيناز مثيرة للجدل

دائماً ما تثير الراقصة صافيناز الجدل من خلال إطلالتها، وذلك عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي. صافيناز نشرت صوراً وهي ترتدي حمالة صدر وشورت قصير جداً، حيث أبرزت مفاتنها وهي تشرب القهوة.

المتابعون إنهالوا على صافيناز بالتعليقات، وتوجهوا لها بالسؤال عن سبب إرتدائها هذه الملابس وعرضها لهم، مشيرين إلى أنها دائماً ما تحاول لفت الأنظار من خلال إطلالاتها المثيرة. الجدير بالذكر، أن صافيناز كانت قد أطلت مؤخراً مرتدية ملابس داخلية فقط، ما أثار موجة من الإنتقادات.

صافيناز تقوم بحركات فاضحة برقصها

تتعمد الراقصة صافيناز إلى نشر مقاطع مصورة لها بشكل مستمر في صفحتها الخاصة من حفلات تحيها برقصها الجريء.

ونشرت صافيناز في الساعات الماضية فيديو أحدثت من خلاله بلبلة بين المتابعين بعد أن ظهرت وهي تقوم بحركات راقصة إعتبرها البعض فاضحة ومثيرة.

وظهرت صافيناز ببدلة رقص مكشوفة وفريدة في التصميم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

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