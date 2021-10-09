شاهد .. دنيا سمير غانم تتصدر بحث جوجل ومواقع التواصل بعد فعلها الصادم .. اتفرج

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تتصدر بحث جوجل ومواقع التواصل بعد فعلها الصادم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد حضورها أمس حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي واستلامها تكريم والديها الممثل الراحل سمير غانم والممثلة الراحلة ​دلال عبد العزيز​، قررت الفنانة دنيا سمير غانم أن تتوقف عن حضور أي فعاليات فنية خلال الفترة المقبلة، بسبب حالتها النفسية السيئة.

32097327

حيث تصدر إسم ​دنيا سمير غانم​ ترند محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدم تمكنها من السيطرة على دموعها خلال التكريم، في أول ظهور لها بعد مرور فترة على وفاة والديها، وظهرت دنيا في حالة بكاء هستيرية، كما الجمهور لمساندتهم لها ولأسرتها في محنتهم الاخيرة.

الجدير بالذكر، أن الممثل سمير غانم توفي في شهر أيار الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفي شهر آب الماضي، توفيت بعده زوجته الممثلة دلال عبد العزيز.

32097327