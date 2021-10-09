شاهد .. الراقصه صافيناز تستعرض جسمها على البحر.. أمام المصورين وهم في ذهول !

انت الان تتابع خبر الراقصه صافيناز تستعرض جسمها على البحر.. أمام المصورين وهم في ذهول ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

خضعت الراقصة المصرية ​صافيناز​ لجلسة تصوير جديدة واختارت ان يكون موقعها على يخت وسط البحر. وأطلت بعدة لوكات نشرت احداها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل

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الاجتماعي بينما اللوك الثاني كان عبارة عن مايوه أبيض اللون استعرضت فيه رشاقتها وجسمها امام المصورين الذين كانوا يلتقطون الصور لها.



وطلبت صافيناز رأي الجمهور باطلالتها فانقسم بين من وجه لها كلمات المدح وبين من انتقدها وطلب منها اختيار ملابس محتشمة خارج نطاق عملها.



يشار الى صافيناز تحيي العديد من السهرات والحفلات وتلقى نجاحاً استثنائياً.48573699