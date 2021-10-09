شاهد .. هكذا كان شكل صافيناز قبل عملية تجميل أنفها وتبييض أسنانها .. صورة صادمة!

انت الان تتابع خبر هكذا كان شكل صافيناز قبل عملية تجميل أنفها وتبييض أسنانها .. صورة صادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جداً للراقصة ​صافيناز​ قبل خضوعها لعمليات التجميل والتعديلات في وجهها.

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وظهرت صافيناز في الصورة ببدلة الرقص وقد كان واضحاً ان هذه الصورة التقطت قبل عملية تجميل أنفها، اذ بدا أكبر، كما ان أسنانها لم تكن بيضاء مثلما هي اليوم.



يذكر أن صافيناز كانت قد نشرت هذه الصورة سابقاً على صفحتها الخاصة قبل فترة طويلة، وحظيت بإعجاب المتابعين لانها جريئة ولم تخجل من شكلها، لا بل ان صافيناز متصالحة مع شكلها من دون التعديلات.

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