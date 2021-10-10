شاهد .. اعتزال هيفاء وهبي يشعل السوشيال ميديا .. من يقف وراءه؟!

انت الان تتابع خبر اعتزال هيفاء وهبي يشعل السوشيال ميديا .. من يقف وراءه؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خبر اعتزال هيفاء وهبي حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضيةخبر اعتزال هيفاء وهبي حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

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تصدر خبر اعتزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وسط جدل واسع بين الناشطين.

اعتزال هيفاء وهبي!

وتحت هاشتاج #اعتزال_هيفاء_وهبي، وقعت حالة من البلبلة إثر تداول الخبر ما بين من غرد وكأنه حقيقة، وآخرون طالبوا الفنانة بالخروج عن صمتها والرد بنفسها سواء بالتأكيد أو النفي.

ولم يتبين مصدر الخبر، لكنه انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في التعليقات: (احسن خبر وعقبال الفنانات الباقيات مافي الغنى والتعري خير ذنوب على الفاضي كل واحد وراه حساب وعقاب).

وكتب ناشط في أخبار التريند: (هيفاء وهبي تودع الفن، عادي زي اللي قبلها تزوجت أمير أو ثري، وكم شهر وترجع.

بينما سخر آخر من الخبر، مغرداً: (اعتزال !! ليش هي وش قدمت من فن يعني !! بوس الواو ولا اغنيتها (لو) الي البزر يخجل من كلماتها، مسخرة انشهرت على شكلها فقط وطبل لها عالمنا العربي التافهة).

وبنفس الطريقة كتب آخر: (اللي كذب الكذبة وصدقها ، هيفا وهبي صارت فنانه علشان تعتزل !).ونوه آخر إلى عمر هيفاء وهبي قائلاً: (باقي فيها حيل تغني هذا كبر جدتي).86758344