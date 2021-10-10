شاهد .. كأنها حبة فريز ..رانيا يوسف تُشعل المواقع بالفستان الأحمر المثير (اتفرج)

انت الان تتابع خبر كأنها حبة فريز ..رانيا يوسف تُشعل المواقع بالفستان الأحمر المثير (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفستان أحمر اللون، حيث نشرت فيديو يوثّق الجلسة، وأرفقته بتعليق: “الاحمر دائما يكسب”.

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تأتي هذه الاطلالة للفنانة رانيا يُوسف بعد غيابها عن السوشال ميديا منذ وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت رانيا يوسف قبل ايام صوراً بفستان أصفر، يكشف مفاتنها بطريقةٍ جريئة، وذلك في إعلانها عن حساب الرسمي الجديد على موقع فيسبوك، بعد اغلاق صفحتها الاولى.

وعلّقت رانيا يُوسف على فيديو نشرته على صفحتها الجديدة، وقالت: “مساء الخير وحشتوني جدا جدا جدا .. عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على فيس بوك واي صفحة تانيه غير تابعة تماما ليا ! وعندي ليكم خبرين حلويين أوي !!!”.



واستعرضت رانيا يُوسف جمالها بالفستان الأصفر في صورةٍ نشرتها على صفحتها الجديدة.



أما على الصعيد الفنيّ، فقد انتهت رانيا يُوسف من تصوير مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل” الآنسة فرح”، من بطولتها، ومشاركة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم.

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