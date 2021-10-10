شاهد .. لعنة مسلسل "الحاج متولي" تبهدل بوسي وبنات نور الشريف في المحاكم!

انت الان تتابع خبر لعنة مسلسل "الحاج متولي" تبهدل بوسي وبنات نور الشريف في المحاكم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

لاتزال قضية الخلاف بين ورثة الفنان نور الشريف وسلسلة محلات ابوار الشهيرة قائمة حيث نظرت محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية مؤخرا دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري" الشهيرة ببوسي"، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار.



أسرة نور الشريف تقاضي سلسلة محال شهيرة، بسبب استخدام هذه السلسلة، لشخصية الفنان الراحل نور الشريف، أثناء أدائه دور البطولة في المسلسل الاجتماعي «عائلة الحاج متولي»، وبصوت مغاير لصوته، وذلك خلال إحدى الحملات الإعلانية لهم، للترويج لمنتجاتهم الغذائية. 37352856

دعوى قضائية النزاع القضائي بين الطرفين لم يكن وليد اليوم أو حتى هذا العام، بل بدأ في شهر مايو العام الماضي، حين طلب محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف، في دعوى أقامها وكيلا عن ورثته، بانتداب أحد الخبراء المختصين بحقوق الملكية

الفكرية، تكون مهمته الاطلاع على الإعلان التجاري الخاص للمحال المُدعى عليها، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لهم قد حصل على موافقة كتابية من ورثة الفنان الراحل نور الشريف «المُدعين» لاستغلال مشهده في مسلسل الحاج متولي، من عدمه، قبل عرضه في الحملة الإعلانية.



قانون 82 لسنة 2002 محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف، استند في الدعوى المقامة منه، للمادة رقم 155 من الكتاب الثالث بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والتي نصّت على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام «ورثتهم» بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم، ويمكنهم ذلك من الحق في نسبة الأداء الحي أو

المُسجل إلى فناني الأداء، كما يكون لهم الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه فى أداء الفنان، وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.37352856