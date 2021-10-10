شاهد .. مفاجأة كبيرة.. الوليد مقداد ينهال بالضرب على شقيقه عصومي بعد الزفاف!

انت الان تتابع خبر مفاجأة كبيرة.. الوليد مقداد ينهال بالضرب على شقيقه عصومي بعد الزفاف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انهال الوليد مقداد بالضرب على شقيقه المعتصم عصومي أمام العلن، لا بل وضرب أيضًا مرافقه، ممّا أثار جدلًا كبيرًا بين المتابعيد وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.



في التّفاصيل، نشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ مشهد تمثيلي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جمعه بشقيقه ​معتصم المقداد​ كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.85181085



ويظهر في الفيلم “أطرش بالدبة” والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال الوليد عليه بالضرب هو ومرافقه.



وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين الذين إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.85181085