شاهد .. بعد تعرض نور للسخرية من قبل المتابعين عائلة مقداد تتخذ قرار الرحيل .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد تعرض نور للسخرية من قبل المتابعين عائلة مقداد تتخذ قرار الرحيل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد سفر الوليد مقداد الى عائلته منذ أيام برفقة زوجته ​نور غسان، قررت عائلة مؤسس قناة '​طيور الجنة​' ​خالد مقداد​ مغادرة تركيا، والتوجه لمقرّهم الرئيسي في ​الكويت، حيث كشف ​المعتصم بالله عن تجهيزات السفر، وشراء العديد من الحلويات والهدايا لمعارفهم في الكويت.

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يذكر ان نور غسان قد تصدرت الأحاديث مؤخرا، وتعرضت للسخرية والتنمر من قبل المتابعين، بعد

، ولفتت الانظار هذه المرة بوضعها قلم حمرة قوي اللون على شفتيها، كما انها

بلفة الحجاب نفسها التي طالبها الجمهور منذ زواجها بتغييرها، لأنها تبدو بها أكبر سنا.

وكان قد أشار البعض على الشبه الكبير بين نجم طيور الجنة الوليد مقداد، وزوجته نور غسان، ورجحوا ان يكون بينهما صلة قرابة ودم.

الثنائيات، وأكثرها متابعة من قبل الجمهور، عبر قناتهما على يوتيوب وعلى صفحاتهما على

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