شاهد .. زينب إبنة هيفا وهبي مجددا في عيادة التجميل.. وصورة مع الطبيب المعالج!

انت الان تتابع خبر زينب إبنة هيفا وهبي مجددا في عيادة التجميل.. وصورة مع الطبيب المعالج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

التقطت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفا وهبي، صورةً مع طبيبها المعالج لمشكلة أنفها، وذلك عبر حسابها في "انستغرام"، معلنةً أنَّها راجعت الطبيب من أجل الاطمئنان على وضعها الصحي.



وكانت زينب خضعت مؤخراً لعملية تجميل لأنفها، جعل شكلها بعد التجميل مشابهاً تماما لوالدتها هيفا وهبي.45295384



وكانت زينب خضعت مؤخراً لعملية تجميل لأنفها، جعل شكلها بعد التجميل مشابهاً تماما لوالدتها هيفاء وهبي

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