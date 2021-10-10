شاهد .. نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم  اليوم السبت، صور لأبنتها هافن عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" في أحدث ظهور لها.

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم اليوم السبت، صور لأبنتها هافن عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” في أحدث ظهور لها.

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ونشرت النجمة نجيم، صورا جمعتها مع أبنتها والتي تبلغ من العمر 6 سنوات.

وعلقت على الصورة قائلة :”بدي اكتب شي تحت الصورة ضاعت الكلمات و هربت مني لانه ما في كلمة”.

وأضافت :”لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إلك و شعوري تجاهك كأم وصديقة وملاكك الحارس وسندك وضهرك وقوتك بالحياة”.

وتابعت :”كل الكلمات خجلت منك يا روحي …بس بقلك و رح ضل قلك الله يحميكي”.

كما وقالت :”وين ما رحتي ووين ما كنتي السما تنزلّك و الارض تنبّعلك سعادة ونجاح ورزقة وصحة آمين يا رب”.

وأمس، فاجأت نادين جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” في فيديو تعلن ابتعادها عن الفن.

كما وقالت نادين “إنها ستغيب لفترة ليست بالطويلة، وسيقتصر تواجدها على بعض الإطلالات فهناك أمور لا تستطيع الابتعاد عنها بشكل نهائي”.

وأوضحت أن قراراها يأتي من أجل التركيز على مشروعها الخاص، والذي بدأت بالتحضير له مؤخراً.

كما وطلب الفنانة اللبنانية نسيب، من متابعيها الدعاء لها بالتوفيق في هذا المشروع الجديد، وأن تعجبهم الفكرة التي تعمل عليها.96137647