شاهد .. بطلة مسلسل "المال والبنون".. ندمت على زواجها من حسين فهمي وقُتل شقيقها والمفاجأة ماحصل لابنتها!

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل "المال والبنون".. ندمت على زواجها من حسين فهمي وقُتل شقيقها والمفاجأة ماحصل لابنتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فنانة إمتلكت العديد من المواهب الفنية التي من الممكن أن تؤهلها للسير على خطى الفنانة الراحلة سعاد حسني، فقد أجادت الغناء والرقص الإستعراضي والتمثيل والعزف، ولكن لم كان “نفسها” قصيرًا في الفن، وإقتصر مشوارها الفني على عدة أعمال قد لا يذكر الجمهور معظمها.



بدأت “لقاء” رحلتها نحو الفن من خلال عدة أعمال درامية وكانت أبرز المسلسلات التي شاركت فيها “العطار والسبع بنات، إمرأة من الصعيد الجواني، البنات، حكايات زوج معاصر، أوبرا عايدة، أستاذ ورئيس قسم، زمن العوالمة، المال والبنون، القاصرات، حارة الزعفراني، صاحب السعادة”.37907835

مر حدث في حياتها أصابها بالحسرة، ألا وهو مقتل شقيقها، وعندما تزوجت من الفنان حسين فهمي باتت حديث الإعلام والصحافة وخاصة حينما إنفصلا أثير الجدل حولهما، إنها الفنانة “لقاء سويدان”.



الموهبة في اليوم الخامس من شهر أغسطس لعام 1972، ولدت “لقاء يحيى سويدان”، بإحدي أحياء محافظة القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في سن صغيرة، حيث شاركت الفنان الراحل أحمد زكي والسندريلا سعاد حسني بمسلسل “هو وهي” في عام 1985، أي كانت تبلغ من العمر حينئذ 13 عام فقط، وفي الفترة ما بين الثمانينيات ومطلع التسعينيات شاركت بالتمثيل والغناء في عدة مسلسلات أطفال وبرامج.



تعدد المواهب من معهد الكونسرفتوار حصلت على شهادة الثانوية العامة الموسيقية، وفي شعبة الصوتيات درست العزف على الكونترباص والبيانو، بالإضافة إلي دراسة الغناء، ومن ثم قررت أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، شعبة تمثيل وإخراج، وفي عام 2000 تخرجت منه، وإستكملت دراستها العالية بمجال الإخراج.



مقتل شقيقها

في أغسطس 2013 تعرض أحمد موسى شقيق الفنانة لقاء سويدان ، لإطلاق نيران من قبل متظاهرين في شوارع القاهرة وهم يحملون السلاح، إثناء وقوفه في شرفة منزله حيث كان يتابع التظاهرات، إلا أنّ المتظاهرين كانوا يطلقون النيران بشكل عشوائي على الناس في منازلهم، ما كان سبباً في مصرعه.

زواجها من حسين فهمي

قالت لقاء سويدان، إن حسين فهمي خلال فترة زواجهما كان أشبه بوالدها وليس زوجها، لافتة إلى أنها كانت مفتقدة لعاطفة الأب في حياتها بسبب خلافات بينها وبين والدها.



أضافت لقاء سويدان في تصريحاتها ببرنامج "ورا الشمس" من تقديم الإعلامية أميرة بدر على قناة "الشمس"، إن حسين فهمي كان يكبرها بـ34 عامًا حين تزوجا، وهو فارق كبير جدًا، غير أنها لم تلتفت له في البداية.



تابعت لقاء سويدان، عن زواجها من حسين فهمي "الناس قالت إن الزواج منه رغم فارق السن سببه كان الطمع، لكن الحقيقة أن اهتمامه بي قبل الزواج جعلني أشعر بجانب أبوي، وخلال عامين عملنا فيهما بالمسرح كان يهتم بكل تفاصيلي".



أضافت لقاء واصفة علاقتها بحسين فهمي بعد الزواج، بأنه كان بالنسبة لها أبًا أكثر منه زوجًا : "حسين فهمي كان أب هايل"، وأكملت: "أنا حبيت حسين فهمي، وخفة دمه، وحبه لي، وأنا لما بحبّ بتدلق، وكل الحواجز التي صنعتها، كانت بسبب فرق السن".



تابعت أن حسين فهمي، حاول لفت نظرها لمدة عامين قبل أن توافق على زواجها منه، مؤكدة أنها رفضت في البداية بشكل قاطع، لأنها تعلم أن كل النساء يحببنه، فتخوفت بشكل أكبر من دخول علاقة بها الكثير من القلق والمشاكل، بالإضافة لخوفها الأصلي من أي علاقة بأي شخص كونها كانت منفصلة.

وصرحت لقاء سويدان، حينها، أنها تلقت تهديدات بالقتل وبخطف ابنتها الوحيدة، إذا لم تتراجع عن مقاضاتها لحسين فهمي، بعد أن قام شخص بالاتصال بها هاتفيا، وقال لها: "لو مارجعتيش عن اللي في دماغك حياتك هتكون الثمن أو خطف بنتك".



وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، مما دفع "لقاء" إلى الحجز على أمواله.



وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة، تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها، من فرع البنك الأهلي بالقرية الذكية، وذلك بناء على عقد الاتفاق الذي جرى توثيقه في 30 أغسطس 2015، في اجتماع جمع بين محاميها محمود الحلواني، ومحامي "فهمي"، بحضور مدير قطاع الشئون القانونية للبنك الأهلي. 37907835