شاهد .. بالفيديو.. شابة سعودية تنهار من البكاء بسبب جاستن بيبر!

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. شابة سعودية تنهار من البكاء بسبب جاستن بيبر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول الرواد على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة سعودية وهي منهارة من البكاء بعد الاعلان عن الحفل المرتقب للنجم العالمي جاستن بيبر في السعودية في شهر ديسمبر القادم.

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ووفقا لمتداولي المقطع فقد انهارت الفتاة السعودية من البكاء فور علمها بقدوم جاستين بيبر لإحياء اولى حفلاته في المملكة.

وفي وقت سابق كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر حسابه في منصة تويتر عن حفل جاستين بيبر في السعودية. حيث جاء في التغريدة: “حفل ضخم لحدث استثنائي،

كما تم مشاركة الرابط الذي من خلاله يمكن الحصول على تذاكر الحفل، وجاء مع التغريدة مقطع فيديو كشف عن النجوم الذين سيشاركون في الحفل في ديسمبر المقبل.80786249