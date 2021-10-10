شاهد .. الممثلة المصرية ياسمين صبري ..تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة تُشبه فيها زوجة كريستيانو رونالدو!

انت الان تتابع خبر الممثلة المصرية ياسمين صبري ..تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة تُشبه فيها زوجة كريستيانو رونالدو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأت الممثلة المصرية ياسمين صبري، اليوم الأربعاء، جمهورها بإطلالة جديدة تشبه فيها عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ونشرت ياسمين صبري على حسابها الرسمي في “إنستقرام”؛ صورًا من جلسة تصوير على متن يخت ارتدت خلالها فستانًا طويلًا ضيقًا من اللون البنفسجي.

وقارن جمهور ياسمين صبري على حسابها الشبه الكبير بينها وبين جورجينا رودريغيز، واعتبروا أن هذه أقرب صورة يمكن تشبيهها بزوجة كريستيانو رونالدو.

وأصبحت إطلالات ياسمين صبري في الآونة الأخيرة تُقارن بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، حيث لا تسلم الممثلة المصرية من هذه المقارنة وأصبحت تلازمها.

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