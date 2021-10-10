شاهد .. مفاجأة غير متوقعة .. هيفاء وهبي تعود إلى زوجها السابق أحمد ابو هشمية ( تفاصيل )

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة .. هيفاء وهبي تعود إلى زوجها السابق أحمد ابو هشمية ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجرت عرافة لبنانة شهيرة مفاجأة غير متوقعة وتمثلت بعودة هيفاء وهبي إلى زوجها السابق أحمد ابو همشية .

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وتفصيلا فقد كشفت العرافة اللبنانية وداد جابر عن مجموعة من التوقعات الصادمة خلال حلولها ضيفة الى الاعلامي تمام بليق في احدث حلقات برنامجه “مع تمام” الذي يبث على قناة “الجديد”.

على الجانب الفني، أطلقت وداد جابر توقعاتها حول عدد من نجوم الفن في لبنان من أبرزهم كل من نوال الزغبي.

هيفاء وهبي ووائل كفوري ونانسي عجرم واليسا ونجوى كرم.

عن نوال الزغبي، قالت وداد جابر: “ستعلن عن اربتاطها بأحد الاشخاص المهمين وستنتقل الى شركة انتاج اخرى وستكون في حداد على احد الاشخاص وهناك خوف على اخاها ولكن الله سينجيه”.

أما عن هيفاء وهبي، فقد قالت انها “ستتعرض لحادث قوي وانتكاسة صحية. وسيعرض عليها مركز مهم قد يكون سياسيا وستعود الى طليقها أحمد ابو هشيمة ولو بالسر وستتعرض والدتها لمرض بسيط”.

وعن نانسي عجرم، قالت “الكشف عن حقيقة تخص نانسي عجرم لديها طلاق مع الوقت بعد اكتشافها أمرا كان مخبأ عنها وتعرض زوجها فادي الهاشم للسجن وستحاسب بسبب زلة لسان ولا خوف على اولادها” أما عن وائل كفوري فقد قالت: “سيتعرض لفضيحة كبيرة وسيفقد احد اصدقائه وسيقف امام القضاء بقضية كبيرة”.

وعن اليسا، قالت “زواج اليسا ولكن لديها نكسة صحية جديدة. وسيتعرض لها احد الاشخاص جسديا ولكن ستنجو وستلفت الانظار لها بأمر هام وكبير “.

وعن نجوم كرم، قالت “زواج نجوى كرم وستبرز بأمر انساني وستتعرض لحدث مؤسف. لكنها ستنجو وتغني ديو مع عدة اشخاص ولا خوف على صحتها”.21809552