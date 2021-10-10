انت الان تتابع خبر أنغام تتعرض للانتقاد بسبب اطلالتها الجريئة الخادشه للحياء!! اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 09:00 صباحاً | (خليج الجزيره)

شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

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حيث ظهرت في الصور مرتدية فستان قصير باللون الأسود منقوش بالورود الملونة بكتف واحد، وتركت شعرها القصير منسدلًا على أكتافها، وأكملت الاطلالة باكسسورات وميك أب خفيف.

انقسم المتابعين الى قسمين منهم من أعجب باطلالتها ومنهم من انتقدها، وكانت التعليقات على النحو التالي:”عوضني الوقت اللي انا عيشته من غيرك في حياتي، وكلام الحب اللي واحشني من صوتك يا حياتي”. “من قلبي بقول بتمنى هنايا يطول ويطول، تفضل فرحة بداياتنا تعيش على طول، على طول” . “مش محتاجة تقلعي .. الناس حبتك من صوتك .. والا مكنتش سمعتك وانتي صغير” . ” “ليه كده يا انغام مش مستاهلة الدنيا والله صوتك ما بدو هيك حركات” . “بدل مطولي هناكي طولي فستانك يبقى احسن”

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